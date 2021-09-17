Новоселов рассказал о новом проекте по выплатам премий молодым ученым

Нобелевский лауреат в области физики Константин Новоселов сообщил о запуске нового проекта по выплатам ежегодных премий ученым в РФ. Премию учредил Сбер. Ранее им было объявлено об открытии лаборатории по созданию «умных» материалов при поддержке предпринимателя Владимира Потанина.

Как сообщает сайт newizv.ru, Новоселов получил Нобелевскую премию по физике за открытие новой аллотропной модификации углерода - графена - в 2010 году. А в 2021 году он открыл свою лабораторию, в которую Потанин, владелец «Интерроса», вложил 500 миллионов рублей. Этих инвестиций хватит на 5 лет. Новоселов сообщает, что сейчас графен перешел из фундаментальной науки в прикладную, и на данный момент он занимается новыми исследованиями. Он сказал: «Мы пытаемся делать материалы, обладающие памятью, которые могут подстраиваться под окружающие условия, менять свою конформацию в зависимости от внешних условий». Сбер объявил 14 сентября, что Новоселов станет сопредседателем новой премии. Ее каждый год будут присуждать молодым ученым, которые проводят исследования в России. Номинанты смогут делать свои открытия в области физики, математики и науки о жизни. Премия будет присуждаться в два этапа – отбор и оценка экспертного сообщества по степени важности проекта. Для каждого сегмента будет собран свой ученый совет, который составит список номинантов. После этого информация будет передана в комитет премии. Работы ученых принимаются на двух языках – русском и английском. Также Новоселов добавил, что особое внимание будет уделяться начинающим ученым. Он сказал: «Мы с Германом Оскаровичем Грефом стали общаться недавно, и, наверное, через наше общение пришла идея премии. Хотя, скорее всего, она потихонечку в Сбере вынашивалась, и наше общение с ним послужило триггером. Поддерживать науку нужно всегда». На данный момент уже стартовал отбор работ. Результаты будут известны весной 2022 года. Премия составляет 20 миллионов рублей. Ее получит каждый номинант.

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