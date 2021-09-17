Новоселов рассказал о новом проекте по выплатам премий молодым ученым

Как сообщает сайт newizv.ru, Новоселов получил Нобелевскую премию по физике за открытие новой аллотропной модификации углерода - графена - в 2010 году. А в 2021 году он открыл свою лабораторию, в которую Потанин, владелец «Интерроса», вложил 500 миллионов рублей. Этих инвестиций хватит на 5 лет. Новоселов сообщает, что сейчас графен перешел из фундаментальной науки в прикладную, и на данный момент он занимается новыми исследованиями.
Он сказал: «Мы пытаемся делать материалы, обладающие памятью, которые могут подстраиваться под окружающие условия, менять свою конформацию в зависимости от внешних условий».
Сбер объявил 14 сентября, что Новоселов станет сопредседателем новой премии. Ее каждый год будут присуждать молодым ученым, которые проводят исследования в России. Номинанты смогут делать свои открытия в области физики, математики и науки о жизни.
Премия будет присуждаться в два этапа – отбор и оценка экспертного сообщества по степени важности проекта. Для каждого сегмента будет собран свой ученый совет, который составит список номинантов. После этого информация будет передана в комитет премии. Работы ученых принимаются на двух языках – русском и английском. Также Новоселов добавил, что особое внимание будет уделяться начинающим ученым.
Он сказал: «Мы с Германом Оскаровичем Грефом стали общаться недавно, и, наверное, через наше общение пришла идея премии. Хотя, скорее всего, она потихонечку в Сбере вынашивалась, и наше общение с ним послужило триггером. Поддерживать науку нужно всегда».
На данный момент уже стартовал отбор работ. Результаты будут известны весной 2022 года. Премия составляет 20 миллионов рублей. Ее получит каждый номинант.