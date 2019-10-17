СКР озвучил причину гибели пассажиров разбившегося в Шереметьево SSJ-100

Большинство людей погибло не от удара, а от огня и отравления продуктами горения. По предварительным данным, опасные вещества выделялись при горении не только топлива, но и обшивки салона, сделанной из пластика,сообщил Ложис.

По его словам, всё произошло очень быстро, поэтому пассажиры не успели воспользоваться кислородными масками. Большинство из них погибли в креслах.