СКР озвучил причину гибели пассажиров разбившегося в Шереметьево SSJ-100
Сегодня, 16:52ОбществоФото: Медиахолдинг 1Mi
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Большая часть пассажиров, которые погибли при посадке самолёта SSJ-100 в Шереметьево, отравились опасными веществами при горении, рассказал руководитель Главного управления криминалистики Следственного комитета РФ Зигмунд Ложис в интервь. с изданием «Коммерсантъ».
Большинство людей погибло не от удара, а от огня и отравления продуктами горения. По предварительным данным, опасные вещества выделялись при горении не только топлива, но и обшивки салона, сделанной из пластика,сообщил Ложис.
По его словам, всё произошло очень быстро, поэтому пассажиры не успели воспользоваться кислородными масками. Большинство из них погибли в креслах.
Также от отметил, что экспертизы ДНК проводили специалисты Министерства здравоохранения, для этого им потребовалось около 80 тысяч расходных материалов — пробирки, пробы и химические реактивы.
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