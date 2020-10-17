«Не надо быть банальным, надо стремиться вперед». Интервью с Владиславом Пинаевым

У меня еще есть время поработать, еще многое предстоит сделать. В области есть примеры, когда в маленьких городах приходит новый мэр и говорит: «Так, все старое забываем». Я не сторонник этого. Тем более не стремлюсь, чтобы кому-то из нас приписывались какие-то достижения. Преемственность поколений — это дороже всего. Задача руководителя, приходящего на место в любые времена — сделать город лучше, комфортнее для жителей и привлекательнее для гостей и туристов. Если мы все будем задаваться одной целью и стремиться сделать что-то лучше, то город будет развиваться. Часть проектов я действительно продолжаю и не стесняюсь этого. Я тоже был причастен к ним, когда был первым заместителем главы города. Если мы сейчас начнем махать шашками и линчевать предшественников, то ничего хорошего из этого не выйдет. И все пять лет, которые даны тебе для созидания, ты будешь бороться с ветряными мельницами. А вот реализовывать задуманное — это дорогого стоит.