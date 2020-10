«Не надо быть банальным, надо стремиться вперед». Интервью с Владиславом Пинаевым

Прошло два года с тех пор, как Владислав Пинаев занял пост главы Нижнего Тагила. Какие новые объекты он показал бы Владимиру Путину? Где подросткам проводить свободное время? Какие вопросы больше всего волнуют тагильчан? Читайте в интервью главы города с TagilCity.ru.

Прогулка с Владиславом Пинаевым проходила в новом парке на Муринских прудах, где еще во всю велась заключительная подготовка к открытию. Однако, ни шум строительной техники, ни капризная погода не помешали неформальной беседе. Мы сейчас находимся в новом экопарке. Что это за объект, расскажите, пожалуйста. Этот экопарк мы полностью сделали из пустыря. Идея его создания возникла при встрече с жителями микрорайона Муринский после завершения строительства школы № 100. Сейчас предстоит озеленение. Чтобы высадка у нас не хаотично получилась, будет создан некий рисунок, который в перспективе станет зоной отдыха. Появилась идея: первоклассники, когда приходят в школу, высаживают здесь дерево. На каждом дереве — табличка, что оно посажено таким-то классом в таком-то году. Время пройдет быстро — 5, 10, 15 лет и бывшие ученики смогут увидеть большой дуб, который был высажен ими в первом классе. Экопарком его назвали недаром. Здесь практически все малые архитектурные формы и аттракционы сделаны из экологически чистых материалов. Мне кажется, для нашего города это еще и символично. Какие Ваши любимые исторические места в городе? Любимым местом для меня всегда был центр города — завод имени Куйбышева, Лисья гора, заводоуправление. Было принято решение о реконструкции заводоуправления Демидовых, дабы это место стало одним из главных в городе. Сегодня на него очень жалко смотреть. Я надеюсь, что к 2022 году три из четырех зданий будут восстановлены. У нас получится великолепный музей, который смогут посетить не только жители и гости города. В нем будут работать научные сотрудники, так как там находится уникальная демидовская и археологическая коллекции. Центр города включает в себя и постройки сталинских времен. На днях мы начали реализовывать проект подсветки этих зданий. Два дома, кинотеатр «Родина» и Центральную городскую библиотеку, мы уже подсветили. Приятно, что отзывы практически все положительные. Есть задача продолжить проект в других районах. Там тоже великолепные дома, которые после реализации программы капремонта приобрели абсолютно другой вид. Хочется объять необъятное, сделать город привлекательным как для тагильчан, так и для его гостей. Реконструкция этих домов будет проводиться и дальше. Она заложена в план мероприятий, посвященных 300-летию Нижнего Тагила. Давайте представим, если бы сейчас у нас был бюджет города безразмерный, что бы Вы сделали в первую очередь? Я бы сделал, наверное, три вещи. Первое — полностью восстановил все дворы. В этом году возле 18-ти многоквартирных домов уже преобразились прилегающие территории. Второе — привел бы наши соцучреждения в надлежащий вид — это садики и школы старой постройки. Я даже не говорю о строительстве новых школ, например, как сотая, рядом с которой мы находимся. Но, тем не менее, есть школы в которых мы проводим реконструкцию. На сегодня заканчивается реконструкция 85-й школы. Отремонтировали 72-ую и 56-ую школы. От зданий остаются только стены. Меняется все — оборудование, перекрытия, крыша, учебное заведение насыщается современным оборудованием для школьников. Еще хотелось бы отремонтировать наши поликлиники. Часто бывает, что лето прошло, и молодежь собирается в торговых центрах, хулиганят, тусуются, снимают пранки на видео. Что бы Вы могли посоветовать, где проводить время подросткам? Главное, чтобы было понятие — собраться для чего, с какой целью? У нас, например, скейтбордисты собираются на специальных площадках. В ближайшее время, кстати, будем обсуждать с этими спортсменами перспективу строительства большой площадки. Кто-то ходит разрисовывает стены, качели и тому подобное. Что им можно посоветовать? Только не заниматься этим. А лучше выделить им места, в которых они могли бы самореализоваться. Дело в том, что собираться надо для отдыха, но при этом не портить ничего вокруг себя. Просто отдыхайте, наслаждайтесь жизнью. Среди тагильчан бытует мнение, что новый глава приходит и продолжает за предыдущим проекты. Например, какие начатые вами проекты Вы бы оставили для работы следующему мэру? У меня еще есть время поработать, еще многое предстоит сделать. В области есть примеры, когда в маленьких городах приходит новый мэр и говорит: «Так, все старое забываем». Я не сторонник этого. Тем более не стремлюсь, чтобы кому-то из нас приписывались какие-то достижения. Преемственность поколений — это дороже всего. Задача руководителя, приходящего на место в любые времена — сделать город лучше, комфортнее для жителей и привлекательнее для гостей и туристов. Если мы все будем задаваться одной целью и стремиться сделать что-то лучше, то город будет развиваться. Часть проектов я действительно продолжаю и не стесняюсь этого. Я тоже был причастен к ним, когда был первым заместителем главы города. Если мы сейчас начнем махать шашками и линчевать предшественников, то ничего хорошего из этого не выйдет. И все пять лет, которые даны тебе для созидания, ты будешь бороться с ветряными мельницами. А вот реализовывать задуманное — это дорогого стоит. Чтобы Вы показали Владимиру Путину, если бы он неожиданно для всех нагрянул в город? Я ему хотел бы показать мост — мечту тагильчан. Показал бы те проекты, которые сегодня реализуются. То, что сегодня мы делаем, благодаря федеральным программам, мне кажется, для города достойно и в комплексе показать это было бы не стыдно. Это и парк Победы, и сквер «Пионерский». Я поставил задачу управлению культуры проработать вопрос, чтобы в наши парки приходили артисты, выступали аниматоры, работали художники. Вот это все должно оживать, а не застаиваться. Показал бы те же самые дороги. Ведь за два года в городе были отремонтированы 52 дороги. В будущем можно будет показать проект «Тагильской лагуны» № 2. Это реконструкция пустыря-полуострова за ГДДЮТ, цена вопроса — 530 млн рублей. Шикарный проект, который не сравнится даже с той набережной, которая сделана. Это будет не только место отдыха, это будет площадка полностью адаптированная для кружков, которые располагаются в ГДДЮТ. Картинг, бассейн для судомодельного спорта, площадки для пуска ракет и многое, многое другое. Красивая двухъярусная зона, великолепные новые архитектурные формы. И еще такой вопрос — а кто, если не мэр? Если бы Вы не были в политике, кем бы Вы были? Не был бы в политике, был бы предпринимателем. Перед тем как готовиться к выезду на нашу прогулку, мы решили узнать у тагильчан в соцсетях — какой бы вопрос они хотели задать Вам. Вот один из них: будет или нет в Тагиле расширяться трамвайная ветка и проходить модернизация пассажирского транспорта? Давайте начнем с первого вопроса. Расширятся трамвайные ветки никуда не будут. Нам сейчас важно в рамках реализации национального проекта БКАД полностью привести в порядок нашу контактную сеть и трамвайные пути. Существующая сеть устарела и в крайней степени изношена. Скажу больше, у нас сейчас часть маршрутов убыточная. Трамваи ходят практически полупустые. Наверное, стоит подумать, как их заменить — электробусами или чем-то еще. Сам транспорт меняться будет. В этом году мы закупаем три новых трамвая 415-й серии. Город должен развиваться, должен совершенствоваться. Не надо быть банальным, надо стремиться вперед. Мы покупаем новые автобусы на 100 млн рублей. И будем постепенно замещать все старые «Газели», которые есть у нас, хорошими низкопольными комфортабельными автобусами. Есть осложнения в том, что сегодня муниципального транспорта в городе уже нет. Поэтому совместно с правительством мы ищем механизм доведения новых автобусов до перевозчика. В общем, обновление будет, как трамваев, так и маршруток. Мы прошлись по улицам города и сняли небольшие видео, где также, как в соцсетях, задавали людям вопрос: а что, если бы сейчас перед вами стоял Владислав Пинаев, чтобы вы спросили у него? И теперь эти обращения мы хотим переадресовать Вам. Первое — кто занимается вывозом мусора в общественных местах и парках? И как это улучшить? Есть организация, которая выиграла тендер на обслуживание и содержание общественных территорий города. Они занимаются вывозом мусора. Если есть какие-то вопросы по их работе, пусть пишут на «Городской контроль». Главы районов каждые выходные после объезда докладывают мне о состоянии парков и скверов. Если есть какие-то замечания, то эта информация быстро доносится до организации «Капиталстрой», которая отвечает за содержание. Я сам трепетно отношусь к состоянию новых общественных территорий и на замечания стараюсь реагировать очень быстро. Поэтому, если они есть, то надо говорить об этом. Тагильчан волнует тема выбросов в нашем городе. Как снизить и чем дышать? Что такое снизить? В 1986 год выбросы в атмосферный воздух составляли 620 тысяч тонн, на сегодняшний день они составляют 120 тысяч тонн. Это в пять раз меньше с советского периода. Но по плану мероприятий, который утвердил губернатор Свердловской области и в соответствии 224-м майским указом президента, он должен снизиться до 113 тысяч тонн. Сегодня есть одна основная проблема - это выбросы, которые идут с Коксохима. Запах от них чувствуется сильно, особенно вечерами. Но в целом экологическая обстановка стала лучше. Помимо всего прочего, в комплексном плане прописаны все мероприятия, которые запланированы частными структурами. В первую очередь это, конечно, ЕВРАЗ НТМК, «Уралвагонзавод» и ВГОК. Они реализуются и жестко контролируются на уровне федерации. Жители интересуются, будут ли в рамках обустройства дворов созданы площадки для выгула собак? Для людей, у которых есть собаки, это наболевший вопрос, потому что им приходится выгуливать их за домом, в парках. И это не всегда бывает чисто. Давайте вопрос разделим на две части. Первый — что такое благоустройство двора? Благоустройство дворов и попадание в программу, будь то федеральний или национальный проект, происходит только с согласия собственников. Собирается общее собрание, принимается решение о реконструкции дворовой территории. В протоколе это фиксируется, подготавливается проект. И вот в проекте собственники могут предусмотреть площадку для выгула собак. Но, к сожалению, в тех дворах, которые мы сделали, таких площадок не было запланировано. Такие площадки есть в парке Народный и парке Победы, но это уже общественные территории. Кроме того, на сегодня ведутся переговоры с клубом служебного собаководства. Есть большое желание помочь и сделать хорошую площадку, где можно не просто тренировать собак, но еще и проводить соревнования. Мы хотели делать ее на Лебяжке, но по ряду причин сделать ее там невозможно. Сейчас с управлением городским хозяйством выбираем другую площадку. Еще один вопрос, насущный для всех тагильчан: будут ли изменения по воде? И будет ли чистая вода? Вы знаете, город же существует не первый год и построили его не вчера. К сожалению, та система очистки, которая существует, досталась нам с советских времен. На сегодняшний день мы ведем проектирование станции водоочистки и водоподготовки «Южная». Все договоренности с федеральным министерством для вступления в программу «Чистая вода» и нацпроект «Экология» уже есть. Мы провели достаточно серьезную работу. В итоге было решено сильно не увеличивать нагрузку на тарифы тагильчан. Выбрана технология. Поэтому часть проблем уже будет сниматься с 2022 года. И мы начинаем проектирование станции «Западная», это Верхне-Выйское водохранилище. А еще стоить брать в расчет, что у нас есть магистральные сети, внутриквартальные сети и внутридомовые сети, и их износ порой составляет 70%. Все зависит от нас, будем делать и будем строить хорошие станции, которые позволят обезопасить город с точки зрения водоснабжения. У нас не самое большое муниципальное образование, но и не самое маленькое. Много реализуется в промышленном городе, традиционно который славился только заводами. Сегодня появляются места отдыха, появляются места, куда не стыдно пригласить гостей. Предстоит сделать многое.

