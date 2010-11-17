Пешеход, которого сбил трамвай, скончался в больнице
17 ноября 2010, 08:37Общество
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16 ноября на Уральском пр. трамвай № 17 сбил пешехода. От полученных травм мужчина скончался.
16 ноября в 17:50 водитель трамвая «Спектр», женщина1960 г.р., следуясо стороны ул. Б. Гальянская в сторону ул. Верескова, на пересечении ул.Пришвина - пр. Уральский, допустила наезд на пешехода, переходившеготрамвайные пути, сообщает отдел пропаганды ГИБДД Нижнего Тагила.
Пешеход, мужчина 1951 г.р., получил смертельную травму и скончался вбольнице. Как рассказывают очевидцы ДТП, пешеход был пьян.
Предварительная причина ДТП - переход проезжей части в неустановленномместе.
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