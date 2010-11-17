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Пешеход, которого сбил трамвай, скончался в больнице
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Пешеход, которого сбил трамвай, скончался в больнице

17 ноября 2010, 08:37Общество
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