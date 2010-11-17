Пешеход, которого сбил трамвай, скончался в больнице

16 ноября в 17:50 водитель трамвая «Спектр», женщина1960 г.р., следуясо стороны ул. Б. Гальянская в сторону ул. Верескова, на пересечении ул.Пришвина - пр. Уральский, допустила наезд на пешехода, переходившеготрамвайные пути, сообщает отдел пропаганды ГИБДД Нижнего Тагила.