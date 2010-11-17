Студентов и пенсионеров зовут поставить бесплатную прививку от гриппа

Ею в рамках нацпроекта «Здоровье» планируют бесплатно привить учащихся и студентов профучилищ, средних специальных и высших учебных заведений города. Их иммунизация будет проводиться по месту учебных. Кроме того, бесплатную прививку от гриппа можно поставить тагильчанам старше 60-ти лет. Таким горожанам нужно обратиться в поликлинику по месту жительства. Причем, сделать это необходимо как можно скорее. Специалисты нижнетагильского отдела Роспотребнадзора говорят, что приближается начало сезонного подъема заболеваемости ОРВИ и гриппом. Пока же уровень заболеваемости в Нижнем Тагиле не превышает средние многолетние показатели и является благоприятным для иммунизации, отметили в Роспотребнадзоре.