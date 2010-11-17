Свыше 1000 человек умерли от холеры на Гаити
17 ноября 2010, 10:10ОбществоОльга
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Число жертв эпидемии холеры на Гаити превысило одну тысячу человек. По последним данным, эпидемия стала причиной смерти 1.034 тысяч человек.
Вспышка холеры была зафиксирована на Гаити 20 октября.Роспотребнадзор настоятельно рекомендует россиянам не посещать этустрану без особой надобности,сообщает РИАНовости.
Гаити еще не оправилась от разрушительного землетрясения 12 января этогогода, в результате которого погибли около 250 тысяч человек. До сих порпочти 1,3 миллиона граждан страны проживают в палаточных городках, онипрактически лишены доступа к элементарным бытовым удобствам.
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