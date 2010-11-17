Свыше 1000 человек умерли от холеры на Гаити

Вспышка холеры была зафиксирована на Гаити 20 октября.Роспотребнадзор настоятельно рекомендует россиянам не посещать этустрану без особой надобности,сообщает РИАНовости .

Гаити еще не оправилась от разрушительного землетрясения 12 января этогогода, в результате которого погибли около 250 тысяч человек. До сих порпочти 1,3 миллиона граждан страны проживают в палаточных городках, онипрактически лишены доступа к элементарным бытовым удобствам.