В 2011 году 8 500 налоговиков лишатся работы

Это 5 процентов от общего штата служб. Об этом газете «Ведомости» заявил руководитель ФНС Михаил Мишустин. По его словам, сегодня в ФНС работает 170 тысяч человек. По словам Мишустина, среднемесячное денежное содержание сотрудника ФНС, крупнейшей по числу госслужащих службы, на данный момент составляет 20-25 тысяч рублей без учета премий. Мишустин отмечает, что у сотрудников ФНС достаточно «высокий уровень оплаты труда для госслужбы, особенно в регионах» . Добавим, что налоговые сборы наряду с таможенными формируют большую часть российского бюджета.