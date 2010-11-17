В 2011 году 8 500 налоговиков лишатся работы
17 ноября 2010, 17:46ОбществоАнка
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В 2011 году Федеральная налоговая служба сократит 8 500 сотрудников.
Это 5 процентов от общего штата служб. Об этом газете «Ведомости» заявил руководитель ФНС Михаил Мишустин. По его словам, сегодня в ФНС работает 170 тысяч человек. По словам Мишустина, среднемесячное денежное содержание сотрудника ФНС, крупнейшей по числу госслужащих службы, на данный момент составляет 20-25 тысяч рублей без учета премий. Мишустин отмечает, что у сотрудников ФНС достаточно «высокий уровень оплаты труда для госслужбы, особенно в регионах» . Добавим, что налоговые сборы наряду с таможенными формируют большую часть российского бюджета.
© Новости предоставлены Радио «Маяк - Нижний Тагил» 104,7 FM
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