Не виделись 18 лет: тагильчанка помогла найти сына гостье программы «Жди меня»
Сегодня, 16:02ОбществоФото: АН «Между строк» mstrok.ru
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
16 ноября на телеканале НТВ вышла программа «Жди меня», в которую обратилась пенсионерка из Казахстана с просьбой найти сына, пропавшего 18 лет назад. Жительница Нижнего Тагила Татьяна Кристя помогла программе найти мужчину.
Сюжеты: Нижний Тагил
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
Фото: АН «Между строк» mstrok.ru
Зоя Голованова из Казахстана искала сына 18 лет. Василий пропал после срочной службы в Чечне. Последний раз женщина видела Василия в 2000 году. Татьяна Кристя – сотрудница нижнетагильской полиции рассказала программе, что знакома с сыном пенсионерки 5 лет. Он помогал им с мужем по хозяйству.
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
Фото: АН «Между строк» mstrok.ru
Сам Василий пояснил, что после службы в Чечне потерял документы, поэтому не стал возвращаться в Казахстан и остался в Нижнем Тагиле. На письма, которые он посылал домой, никто ему не отвечал, сообщает информационное агентство «Между строк».
Сообщите новость редакции TagilCity.ru! Пишите pressa@tagilcity.ru.
Звоните +7 (3435) 499-334
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей