Не виделись 18 лет: тагильчанка помогла найти сына гостье программы «Жди меня»

Зоя Голованова из Казахстана искала сына 18 лет. Василий пропал после срочной службы в Чечне. Последний раз женщина видела Василия в 2000 году. Татьяна Кристя – сотрудница нижнетагильской полиции рассказала программе, что знакома с сыном пенсионерки 5 лет. Он помогал им с мужем по хозяйству.