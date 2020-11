Глава Камчатки Солодов объявил конкурс на пост министра в бизнес-школе СКОЛКОВО

В рамках проекта «Антихрупкость-2020» в столичной школе управления «Сколково» во вторник, 17 ноября, состоялась видеоконференция. На ней выступил глава Камчатского края Владимир Солодов. Губернатор анонсировал старт конкурса на должность краевого министра инвестиций, промышленности и предпринимательства.

Владимир Солодов заявил, что занять государственный пост в регионе можно пройдя кадровый отбор. Конкурс на должность министра запустят в скором времени. Об этом пишет kamchatinfo.com. Правительство Камчатки привлекает к решению общественных задач население. Например, для очистки города от валяющихся шин гражданам предложили сдавать их за 100 рублей в государственные спецприёмники. Уже удалось собрать 228 тонн бесхозных автомобильных покрышек. В итоге вопрос захламления городского пространства успешно решили. Краевые власти хотят создать устойчивую экономическую систему, не базирующуюся на исчерпаемых ресурсах. Они финансируют туризм, торговлю, логистику и рыболовную сферу. Губернатор затронул тему экологии. Он рассказал об инциденте «с красным заливом». Тогда в прибрежной зоне Тихого океана погибло множество представителей местной флоры и фауны. Жители Российской Федерации предпочитают не замечать, что экологической системе наносит вред общечеловеческое участие. Оно может запустить цепочку биологических связей. Россияне любят во всем винить конкретные компании. Но в подобных происшествиях необходимо искать первопричину. Лишь так получится в будущем не допускать повторения экологических катастроф, сказал Владимир Солодов. Глава региона подчеркнул, что в наше время Камчатский край ассоциируется с экстремальным туризмом. Полуостров должен превратиться в место, где люди смогут изменить свое сознание и научатся думать экологично. В крае торговлю будут развивать с азов. Сначала в региональных колледжах, а потом и школах, предпринимательство превратится в отдельный предмет. Вниманием не обделят и инфраструктуру. Власти облагородят общественные пространства. К примеру, в Петропавловске-Камчатском появится смотровая площадка. На Камчатке выполняются планы по развитию логистики. Благодаря крупному инвестору начались работы по обновлению краевого аэропорта. Члены команды главы региона готовят проект развития городской среды в рамках учебы на программе Master of Public Administration в бизнес-школе «Сколково». Владимир Солодов, градоначальник Петропавловска-Камчатского Константин Брызгин и советник губернатора по вопросам туризма и экологии Екатерина Емец сами выпустились из бизнес-школы «Сколково». Брызгин и Емец тоже приняли участие в видеоконференции.

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter