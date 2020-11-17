Глава Камчатки Солодов объявил конкурс на пост министра в бизнес-школе СКОЛКОВО

Жители Российской Федерации предпочитают не замечать, что экологической системе наносит вред общечеловеческое участие. Оно может запустить цепочку биологических связей. Россияне любят во всем винить конкретные компании. Но в подобных происшествиях необходимо искать первопричину. Лишь так получится в будущем не допускать повторения экологических катастроф, сказал Владимир Солодов.