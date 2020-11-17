Прогноз по COVID-19 и смерть стоматолога. Итоги дня в Свердловской области

Эпидемиолог из Екатеринбурга Галина Свирина рассказала, ожидает ли Свердловскую область закрытие на карантин, как в Бурятии. Там из-за пандемии коронавируса впервые за врем второй волны были введены тотальные ограничения — закрыты торговые центры, кинотеатры и увеселительные заведения, многих школьников отправили на каникулы. По словам эпидемиолога, Бурятия и Свердловская область разные для сравнения, так как для региона с населением в 4,5 миллиона человек, цифры ежедневной заболеваемости невелики. Эксперт также пояснила, что на данный момент показатели заболеваемости ОРЗ не выше обычных, а тяжелые случаи пневмоний были и до пандемии коронавируса. Свирина отметила, что заболеваемость пойдет на спад к декабрю, так как на данный момент она сохраняется примерно на одном уровне.