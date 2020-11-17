Прогноз по COVID-19 и смерть стоматолога. Итоги дня в Свердловской области

Прогноз по COVID-19 и смерть стоматолога. Итоги дня в Свердловской области

Сегодня, 20:44ОбществоPhoto: 1mediainvest.ru
Рассказываем о главных событиях Свердловской области за 17 ноября.

Эпидемиолог из Екатеринбурга Галина Свирина рассказала, ожидает ли Свердловскую область закрытие на карантин, как в Бурятии. Там из-за пандемии коронавируса впервые за врем второй волны были введены тотальные ограничения — закрыты торговые центры, кинотеатры и увеселительные заведения, многих школьников отправили на каникулы. По словам эпидемиолога, Бурятия и Свердловская область разные для сравнения, так как для региона с населением в 4,5 миллиона человек, цифры ежедневной заболеваемости невелики. Эксперт также пояснила, что на данный момент показатели заболеваемости ОРЗ не выше обычных, а тяжелые случаи пневмоний были и до пандемии коронавируса. Свирина отметила, что заболеваемость пойдет на спад к декабрю, так как на данный момент она сохраняется примерно на одном уровне.

В Екатеринбурге в ближайшее время планируется установить «антиковидные» экраны в автобусах. По словам вице-мэра Алексея Бубнова, нововведение коснется машин малой и средней вместимости, так как в большом транспорте водители работают в закрытых кабинам. Бубнов отмечает, что власти ведут переговоры с перевозчиками. Детали обсуждаются заранее, чтобы не получилось повтора ситуации с такси. Согласования по вопросу планируется завершить к концу месяца.

В ночь с 15 на 16 ноября в Нижнем Тагиле скончался стоматолог Назир Бабаев. Он руководил клиникой «Тана Дент», расположенной на улице Патона, 5а. Теперь управлением организацией будет заниматься его супруга. Клиника продолжает работать в прежнем режиме.

Сегодня прошло заседание регионального Законодательного собрания, на котором выступил губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев. В ходе мероприятия губернатор рассказал, что к концу 2021 года заработная плата уральцев вырастет на 1,7 тысячи рублей до 43,7 тысячи рублей.

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