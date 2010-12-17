В четверг прошел финал конкурса «Мисс ПЖТ»
В четверг 16 декабря прошел финал конкурса «Мисс ПЖТ 2010», на котором выбрали лучшую сотрудницу ПЖТ.
Конкурс проходил в течение месяца среди сотрудниц предприятияжелезнодорожного транспорта. В итоге мисс ПЖТ стала Татьяна Колесникова,вице-мисс Виктория Красулина. Посетители TagilCity.ru голосованиемвыбрали Мисс зрительских симпатий, ею стала Юлия Карманова. В ближайшеевремя на сайте TagilCity.ru появится интервью с Юлией.
При подготовке к конкурсу участницы снимались в фотосессии и участвовалив конкурсах и дефиле, демонстрировали свои таланты, а также логику иумение работать в команде. Одним из самых сложных стал конкурсимпровизаций: участницы должны были обыграть неожиданные ситуации,предложенные им, и придумать небольшую сценку без подготовки.
Всем участницам подарили подарочные сертификаты лучших магазинов исалонов красоты Нижнего Тагила. Победительницы помимо подарков получили возможность участвовать в конкурсе «Краса Евраза 2011».
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