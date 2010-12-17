В четверг в ходе «прямой линии» Владимир Путин прокомментировал дело Eгора Бычкова

В ответ Егор Бычков по просьбе корреспондента «Комсомольской правды» прокомментировал слова Владимира Путина. Бычков заявил,что других эффективных мер лечения наркозависимых, кроме насильственных,просто не существует. «У нас государство на сегодняшний день не делаетничего, абсолютно ничего по лечению, по реабилитации наркозависимых. Ито, чем мы занимались, было продиктовано отнюдь не нашим желаниемкакими-то жесткими мерами бороться с наркоманией, а тем, что других мерэффективных на сегодняшний день нет».