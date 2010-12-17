В четверг в ходе «прямой линии» Владимир Путин прокомментировал дело Eгора Бычкова
Владимир Путин, комментируя дело Егора Бычкова, заявил, что бороться с наркоманией нужно, «но все-таки нужно делать это в рамках закона».
В четверг в ходе прямого эфира передачи «Разговор с Владимиром Путиным.Продолжение»премьеру был задан вопрос о деятельности Егора Бычкова,руководителя нижнетагильского фонда «Город без наркотиков».
Напомним, Егор Бычков обвинялся в использовании принудительных мер лечения наркоманов.
«Мы не можем никому позволить незаконным образом лишать людей свободы,приковывать их наручниками, какими бы благородными целями эти люди неруководствовались», - цитирует ИнтерфаксПутина.
В ответ Егор Бычков по просьбе корреспондента «Комсомольской правды» прокомментировал слова Владимира Путина. Бычков заявил,что других эффективных мер лечения наркозависимых, кроме насильственных,просто не существует. «У нас государство на сегодняшний день не делаетничего, абсолютно ничего по лечению, по реабилитации наркозависимых. Ито, чем мы занимались, было продиктовано отнюдь не нашим желаниемкакими-то жесткими мерами бороться с наркоманией, а тем, что других мерэффективных на сегодняшний день нет».
Бычков добавил, что «единственный способ исправить ситуацию – введениепринудительного лечения наркозависимых по решению суда».
Прямая линия с премьером завершилась в 16:26 по Москве, продлившись рекордное время - 4 часа 26 минут. За это время Путин ответил на многочисленные вопросы россиян о самых актуальных проблемах.
© TagilCity.ru по материалам «Интерфакс» и «Комсомольской правды»