Воспитанники объединения «Судомоделирование» победили в зимних соревнованиях по судомодельному спорту

Соревнования проходили в пяти классах самоходных моделей: военные корабли, подводные лодки, гражданские суда, бумажные макеты и пластиковые модели. Члены жюри оценивали внешний вид, качество отделки, сложность изготовления, а также точность прохождения 10 метровой дистанции. На верхнюю ступень пьедестала почета поднялся М. Клевцевич, который представил бумажный макет броненосца «Петр Великий», второе место в классе с копией парохода «Western River» заняла Е. Суворкова. Советская подводная лодка С-7 А. Сергиенко успешно справилась со всеми испытаниями и заняла 2 место. Достойно выступил и А. Мелкозеров, он стал призером в классе моделей гражданских судов.