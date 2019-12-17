Льготы и налоги: как сахалинский магнат Мисевра вышел в офшоры

Владеют «Восточной горнорудной компанией» экс-президент, совладелец СУЭК Олег Мисевра и хозяин группы ИСТ Александр Несис. Так, в минувшем году чистая прибыль ВГК достигла девяти миллиардов рублей. И это при том, что в 2014 году данный показатель уходил в минус, пишет Oilcapital.ru.

Такое резкое улучшение дел произошло благодаря получению средств от Фонда развития Дальнего Востока. Деньги были выделены на проект возведения глубоководного терминала на базе порта Шахтерск. Эксперты оценили стоимость строительства в 36 миллиардов рублей, но по прошествии пяти лет проект так и не воплотили в жизнь.

Интересно, что у «Восточной горнорудной компании» получилось как выбить себе деньги из фонда, так и получить налоговые льготы, ускоренное оформление документов и даже приоритетное право на земельные участки. Значительные субсидии говорят о том, что взамен ВГК обязана направлять в региональную казну немалую часть своей прибыли. Однако льготы компания получает, а прибыль в бюджет не отправляет.

Примечательно, что структура владения ВГК не позволяет ей направлять часть дохода в бюджет Сахалина. Основной акционер организации — Altraso Ventures Ltd. Он находится на Кипре. Сама же «Восточная горнорудная компания» зарегистрирована как организация с уставным капиталом в 10 000 рублей. Из текста документов видно, что ВГК просто предоставляет консультации по вопросам коммерческой деятельности и управления.