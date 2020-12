Фильм «Сестренка» признан лучшей молодежной картиной на международном фестивале

Фильм «Сестренка», который был создан режиссером Александром Галибиным по повести поэта республики Башкортостан Мустая Карима «Радость нашего дома», признан лучшим молодежным фильмом на X Международном кинофестивале детских фильмов «Витторио Венето» в Италии.

Смотр картин проходил в онлайн-режиме с 16 ноября по 22 декабря 2020 года. В конкурсе приняли участие 12 фильмов современных авторов разных стран. По три было представлено в каждой из номинаций с возрастными группами: Сан-Августа (III, IV и V начальная школа), Монте Бальдо (I, II, III младшая средняя школа), Монте Пиццок (IV и V младшая средняя школа) и Монте Визентин (III, IV и V средняя школа, университет студенты и взрослые). Организатором фестиваля стала некоммерческая ассоциация социального продвижения «400 Colpi», которую основал Витторио Венето в 1995 году с целью приближения молодежи к кино. Военная драма «Сестренка» вышла на экраны 19 сентября 2019 года к 100-летнему юбилею Мустая Каримова. Показы прошли в ряде городов России, а также были проведены специальные показы в Лондоне, Брюсселе и Вене. Фильм удостоен Гран-при IV Ялтинского Международного фестиваля «Евразийский мост», приза зрительских симпатий и диплома III степени на XXIII Всероссийском фестивале визуальных искусств «Орленок», а также других. 1 декабря оператор фильма Михаил Агранович получил премию «Белый квадрат» за лучшую операторскую работу за 2019 год.

