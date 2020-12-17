Одноклассники запустили сервис знакомств через видеочаты

— Видеообщение — один из трендов последних лет, который достиг своего пика в 2020 году из-за пандемии коронавируса. «Окно» хорошо отражает этот тренд: в нем можно находить новых друзей и расширять круг социальных связей, при этом оставаясь дома. У видео есть огромное преимущество перед текстовым общением — возможность видеть собеседника и его эмоции. «Окно» отлично справляется с этим. Важно, что сервис находится внутри соцсети и дополняет основное использование ОК, внося элемент спонтанного очного знакомства и новых ярких эмоций.