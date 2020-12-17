Владимир Путин рассказал о ходе реализации «мусорной реформы»

Владимир Путин рассказал о ходе реализации «мусорной реформы»

Сегодня, 16:46ОбществоPhoto: 1mediainvest.ru
На ежегодной пресс-конференции президент России Владимир Путин высказался о реформе отходов с ТКО.

По его словам, есть достаточно много вопросов по организации самого производства. Среди задач — создание замкнутого цикла производства, когда отходы не идут на полигоны, а используются в других видах производства. Путин отметил, что нужно добиться нормальной сортировки ТКО к 2030 году.

Также президент пояснил, что еще одной задачей является расширенная ответственность между производителями и упаковщиками продукта. Это нужно сделать для того, чтобы перенести нагрузку за оплату упаковки на производителей, а не на потребителей.

Мы будем придерживаться этой практики, в автопроме же есть утилизационный сбор. То же самое надо делать по этому направлению. Правительство этим занимается, в этом нет никаких сомнений, выделяются значительные ресурсы. Все будет делаться по плану,сказал глава государвства.

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