В «РТ-Инвест» считают нужным создать стимулы для развития системы утилизации мусора

Генеральный директор компании «РТ-Инвест» Андрей Шипелов сообщил, что ежегодно на территории России образуется от 60 до 70 миллионов тонн мусора. Основную массу отходов складируют на переполненных свалках.

В стране система сортировки, переработки и утилизации мусора находится пока на стадии формирования. Создать такую систему необходимо как можно скорее. Об этом информирует «Комсомольская правда». Компания «РТ-Инвест» — один из ключевых участников мусорной реформы. Ее руководитель назвал налаживание комплексной системы по обращению с отходами необходимым условием. Бояться нововведений не стоит. В Российской Федерации реформа обращения с отходами стартовала более двух лет назад. К началу следующего десятилетия государство должно добиться нулевого захоронения. Площадь свалок сократится вдвое, подчеркнул Андрей Шипелов. Надо сказать, что в наши дни в РФ энергетическая утилизация развивается. Она позволит избавиться не только от мусора, но и получить энергию. Глава «РТ-Инвест» считает, что нельзя достичь полной материальной утилизации. Всегда остаются «хвосты» — примерно 50%. Однако их можно обработать термически и полученное тепло использовать для отопления домов и горячего водоснабжения. В московском регионе в особой экономической зоне «Каширский парк» сейчас строят предприятие по переработке полимеров. Новый завод оснастили по последнему слову техники. В его стенах станут перерабатывать 100 000 тонн пластиковых бутылок, пакетов и полиэтилена низкого давления. Мусор будут превращать в полимерные гранулы, которые отправят назад изготовителям упаковочной тары. Материалы получат новую жизнь. Объект планируют сдать в 2023 году. Завод станет перерабатывать полимеры множество раз и превращать их в более качественную продукцию. Предприятие сможет втрое увеличить продолжительность жизни полимеров, заверил генеральный директор «РТ-Инвест». В РФ активно обсуждают введение концепции расширенной ответственности производителей (РОП). Это заставит производителей думать, куда денется упаковка от их товара после использования. Андрей Шипелов уверен, что подобные меры нужны. Помимо этого, предстоит сформировать у простых людей ответственность за судьбу пластика. Защита природы — дело общее. В России нужно создать классическую систему стимулов. Она позволит добиться качественного результата. Глава «РТ-Инвест» подчеркнул, что штрафы надо выписывать не обычным гражданам, а бизнесу, работающему в черной зоне, и вывозящему мусор в лес и остальные неположенные места. Еще один проект, который оперативно реализует «РТ-Инвест», касается фандоматов. Здесь имеются в виду специализированные экологические пункты. Туда реально сдавать отходы на переработку. Специалисты называют такой способ вовлечения сырья обратно в оборот наиболее чистым и экономически обоснованным. Упаковка не остается в грязных баках и не сортируется на мусорных предприятиях. К началу 2022 года «РТ-Инвест» собирается разместить в школах и общественных пространствах московского региона 500 фандоматов. Такая программа реализуются и в Татарстане. Чтобы повысить ее эффективность, надо знать мнение граждан и ставить фандоматы в удобных местах, подытожил Андрей Шипелов.

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