Кировградская птицефабрика в Нижнем Тагиле должна быть сохранена
«Кировградская птицефабрика должна быть сохранена», считает областной премьер Анатолий Гредин.
Областные власти предусмотрели сразу несколько вариантов сохранения Кировградской птицефабрики. Сегодня на птицефабрике будет заложено 195 тысяч яиц в инкубаторы. Это обеспечит работой шесть цехов. Через три месяца эта птица обеспечит фабрику готовой продукцией. Богдановичский комбикормовый завод взял обязательства отгрузить продукцию на 20 миллионов рублей. Кроме того, сейчас подготовлены и находятся на подписи сторон документы, гарантирующие отзыв уведомлений о сокращении сотрудников предприятия.
Напомним, несколько месяцев назад прокуратура инициировала возбуждение дела против агрофирмы «Северная», поставив под сомнение сделку двухгодичной давности - вхождение агрофирмы в уставный капитал птицефабрики «Кировградская». Сразу же с началом разбирательств на предприятии начались проблемы с банками. Финансовые учреждения перестали кредитовать фабрику. В связи с этим руководством предприятия было принято решение о сокращении производства.
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