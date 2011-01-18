Кировградская птицефабрика в Нижнем Тагиле должна быть сохранена

Областные власти предусмотрели сразу несколько вариантов сохранения Кировградской птицефабрики. Сегодня на птицефабрике будет заложено 195 тысяч яиц в инкубаторы. Это обеспечит работой шесть цехов. Через три месяца эта птица обеспечит фабрику готовой продукцией. Богдановичский комбикормовый завод взял обязательства отгрузить продукцию на 20 миллионов рублей. Кроме того, сейчас подготовлены и находятся на подписи сторон документы, гарантирующие отзыв уведомлений о сокращении сотрудников предприятия.