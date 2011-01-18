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Липецкие депутаты хотят заставить предприятия платить за воздух
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Липецкие депутаты хотят заставить предприятия платить за воздух

18 января 2011, 16:40ОбществоАнка
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