Липецкие депутаты хотят заставить предприятия платить за воздух
18 января 2011, 16:40ОбществоАнка
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Липецкий областной совет предложил Госдуме принять новый закон.
Согласно ему, промышленные предприятия должны платить за использование воздуха в технологических процессах. По мнению региональных депутатов, атмосферный воздух надо приравнять к таким природным ресурсам, как вода и полезные ископаемые. Липецкие законодатели также объяснили, что кислород бизнесмены жгут бесплатно. А за посадку деревьев, которые этот кислород вырабатывают, платит государство и органы местного самоуправления. С их точки зрения, это не совсем справедливо, - пишет РИА. Как отнеслись депутаты Госдумы к инициативе своих липецких коллег, пока неизвестно.
© Новости предоставлены Радио «Маяк - Нижний Тагил» 104,7 FM
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