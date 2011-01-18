Липецкие депутаты хотят заставить предприятия платить за воздух

Согласно ему, промышленные предприятия должны платить за использование воздуха в технологических процессах. По мнению региональных депутатов, атмосферный воздух надо приравнять к таким природным ресурсам, как вода и полезные ископаемые. Липецкие законодатели также объяснили, что кислород бизнесмены жгут бесплатно. А за посадку деревьев, которые этот кислород вырабатывают, платит государство и органы местного самоуправления. С их точки зрения, это не совсем справедливо, - пишет РИА. Как отнеслись депутаты Госдумы к инициативе своих липецких коллег, пока неизвестно.