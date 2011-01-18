Николай Винниченко взял под личный контроль рост цен

Как сообщает ДжастМедиа, по данным свердловского главного федерального инспектора Виктор Миненко, с конца ноября по 13 января гречка подорожала на 25%, подсолнечное масло — на 11%, говядина — на 7,6%. Мука высшего сорта с 28 декабря по 11 января подорожала на 9%. По словам Виктора Миненко, в полпредстве принято решение собрать через неделю комиссию, где обсудить меры по снижению цен. Работа также будет проведена и с другими субъектами РФ, поставляющими в Свердловскую область продукты питания.