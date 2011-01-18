В канун Старого нового года КРЦ «Россия» провел благотворительную акцию «Подарим детям Новый год!»

Они решили помочь ребятам из социально-реабилитационного центра«Радуга».Этот центр обеспечивает временное проживание несовершеннолетних,оказавшихся в трудной жизненной ситуации, и несовершеннолетних,оказавшихся в силу жизненных обстоятельств безнадзорными. В центресейчас находится более 20-ти детей и подростков от 3-х до 18-ти лет.

13 января в канун Старого Нового года сотрудники «России» отвезли всесобранные подарки в СРЦ «РАДУГА» (ул. Индивидуальная, 1а) и подарили ихдетям.Ребята готовились к встрече Старого нового года и к приходу Деда Мороза иСнегурочки. Они разучили стихи, песни, надели праздничные наряды, анекоторые из них - костюмы.Особенно запомнился мальчик, который заявил Деду Морозу: «Я не ребенок, яМайкл Джексон», сообщаетсяна сайте КРЦ «Россия».