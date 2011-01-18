В Нижнем Тагиле до 15 февраля отчеты в Пенсионный фонд должны представить более 7 т. страхователей

Это позволяет эффективнее использовать рабочее время и сократить трудозатраты. Для удобства работодателей специалисты Управления Пенсионного фонда каждую среду и пятницу проводят обучающие семинары. По средам ждут страхователей, предоставляющих отчетность на бумажных носителях, по пятницам – работодателей, которые отчитываются по телекоммуникационным каналам связи. Семинары проходят с 15.00 по адресу Красноармейская 7а, конференц-зал. Узнать подробнее об отчетной кампании можно по телефону: 25-13-77.