В Нижнем Тагиле до 15 февраля отчеты в Пенсионный фонд должны представить более 7 т. страхователей
18 января 2011, 16:45ОбществоАнка
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На сегодня 835 страхователей отчитались перед Пенсионным фондом, из них 230 организаций для передачи информации воспользовались электронными каналами связи.
Это позволяет эффективнее использовать рабочее время и сократить трудозатраты. Для удобства работодателей специалисты Управления Пенсионного фонда каждую среду и пятницу проводят обучающие семинары. По средам ждут страхователей, предоставляющих отчетность на бумажных носителях, по пятницам – работодателей, которые отчитываются по телекоммуникационным каналам связи. Семинары проходят с 15.00 по адресу Красноармейская 7а, конференц-зал. Узнать подробнее об отчетной кампании можно по телефону: 25-13-77.
© Новости предоставлены Радио «Маяк - Нижний Тагил» 104,7 FM
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