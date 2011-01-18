В Новосибирске проходит судебный процесс, схожий с делом Егора Бычкова

Дзержинский районный суд Нижнего Тагила в октябре, напомним, признал 23-летнего Бычкова виновным в похищении наркозависимых людей для прохождения реабилитации и незаконном лишении свободы и приговорил его к 3,5 годам лишения свободы. Решение вызвало широкий общественный резонанс. Областной суд 3 ноября отменил решение нижнетагильского суда и приговорил Бычкова к 2,5 годам лишения свободы условно. По словам представителя Новосибирского районного суда, в 2009 году правоохранительные органы задержали руководителя некоммерческой организации «Новосибирск против наркотиков» Альберта Сажина и трех сотрудников этой организации, которая занимается реабилитацией наркоманов и алкоголиков. Им предъявлено обвинение в похищении людей и незаконном лишении свободы. Гособвинитель потребовал приговорить Сажина к лишению свободы на восемь лет в колонии строгого режима, его подчиненных - на сроки от шести до семи лет лишения свободы. Сами подсудимые вину не признают.