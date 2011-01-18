В рамках фестиваля «Новая версия» стартовал фотоконкурс «Фотоверсия 2011»
В Нижнем Тагиле с осени проходит фестиваль КВН «Новая версия», в январе организаторы объявили о начале фотоконкурса «Фотоверсия 2011».
Для того чтобы стать участником фотоконкурса, необходимо подать заявку на сайте объединения «Красная кнопка» ивыбрать 3 из 10 предложенных тем. Предоставить работы на выбранные темы(не более трех по каждой теме) необходимо в соответствии с техническими требованиями и в указанныйсрок – до 1 апреля 2011 года.
Работы проходят редакторский отбор и размещаются на сайте скомментариями редакторской группы. Редакторская группа в состав жюри невходит.
Финальная часть конкурса - выставка «Фотоверсия 2011». Все работы,которые решением редакторской группы учувствуют в выставке, будутоцениваться командой жюри. Победителей, занявших первые три места, ждутденежные призы: 3 место – 1000 руб., 2 место – 2000 руб., 1 место – 5000руб.
Технические требования к конкурсным работам:
Формат: JPEG
Разрешение: не менее 2000×300 пик.
Система подсчета баллов:
художественность (0-2),
оригинальность (0-5),
техника (0-2),
жюри (0-1)
Темы:
Работы на конкурс можно присылать на адрес почты fotoversiya@mail.ru илипринести на цифровом носителе во Дворец молодежи ( ул.Пархоменко 37,кабинет №9) в будние дни с 10:00 до 17:00.
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