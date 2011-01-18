В рамках фестиваля «Новая версия» стартовал фотоконкурс «Фотоверсия 2011»

Для того чтобы стать участником фотоконкурса, необходимо подать заявку на сайте объединения «Красная кнопка» ивыбрать 3 из 10 предложенных тем. Предоставить работы на выбранные темы(не более трех по каждой теме) необходимо в соответствии с техническими требованиями и в указанныйсрок – до 1 апреля 2011 года.