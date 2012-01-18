Депутаты предложили освободить от ТО автомобили младше 5 лет

По мнению депутата, машины «Евро-5» не нуждаются в регулярной проверке, поскольку «владельцы таких автомобилей обслуживают их в самых лучших сервисных станциях». Соответствующие поправки комиссия намерена подготовить «совместно со страховщиками и автомобилистами». В этом проекте также будет предложение о создании обязательных сервисных книжек для автомобилей. В них будут заноситься все неисправности, которые когда-либо наблюдались у машины.

С 1 января 2012 года в России начал действовать закон, отменяющий необходимость проведения техосмотра для автомобилей возрастом до трех лет. Машины возрастом от трех до семи лет будут проверять раз в два года, а старше семи лет – один раз в год.

Ранее Москвичев заявил, что Госдума планирует рассмотреть законопроект об отмене ТО для всех машин младше пяти лет. По его словам, с таким предложением к нему обратились автомобилисты и общественные организации.