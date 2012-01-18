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Депутаты предложили освободить от ТО автомобили младше 5 лет
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Депутаты предложили освободить от ТО автомобили младше 5 лет

18 января 2012, 10:05ОбществоРОман БОТов
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