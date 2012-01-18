С затонувшего «Коста Конкордия» спаслась внучка пассажирки «Титаника»

Среди спасенных с затонувшего итальянского лайнера «Коста Конкордия» оказалась внучка женщины, выжившей при крушении «Титаника» 100 лет назад, сообщает в среду итальянская газета «Репубблика». Валентина Капуано не могла поверить своим глазам, когда судно «Коста Конкордия» начало тонуть, пишет газета.

Я как будто заново переживала историю, это было ужасно, я была в шоке сказала эта женщина.

«Я все еще потрясена, когда я думаю, через что мне пришлось пройти», - добавила В.Капуано, которую, так же как и ее бабушку в 1912 году, спасли с тонущего судна.

100 лет назад на борту «Титаника» находились бабушка Валентины и ее брат, надеявшийся начать в Америке новую жизнь. Однако 25-летнему молодому человеку не повезло: в результате кораблекрушения он погиб. Крупнейший пассажирский лайнер своего времени «Титаник» во время первого рейса в 1912 году столкнулся с айсбергом и затонул в течение считанных часов. На борту находились более 2,2 тыс. человек, и только 711 человек удалось выжить.