Со следующей недели медики прогнозируют рост заболеваемости гриппом и ОРВИ

На территории региона за вторую календарную неделю, с 9 по 15 января 2012 года, зарегистрировано 17,2 тысяч случаев гриппоподобных заболеваний. Это ниже эпидемического порога на 31,3%. Превышен эпидпорог только в группах детей 0-2 и 3-6 лет на 5,1% и 4,9%, соответственно.