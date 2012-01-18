Со следующей недели медики прогнозируют рост заболеваемости гриппом и ОРВИ
18 января 2012, 08:35Общество
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Специалисты Свердловского управления Роспотребнадзора прогнозируют со следующей недели рост заболеваемости гриппом и ОРВИ. Это связано с тем, что сформированы организованные коллективы и начался интенсивный обмен возбудителями, сообщили в пресс-службе ведомства.
Между тем в настоящий момент на Среднем Урале сохраняется низкий уровень заболеваемости.
На территории региона за вторую календарную неделю, с 9 по 15 января 2012 года, зарегистрировано 17,2 тысяч случаев гриппоподобных заболеваний. Это ниже эпидемического порога на 31,3%. Превышен эпидпорог только в группах детей 0-2 и 3-6 лет на 5,1% и 4,9%, соответственно.
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