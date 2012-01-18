Ученые знают, как спасти планету

Большинство предложенных мер достаточно просты и не требуют больших финансовых вливаний. Если правительства претворят их в жизнь, это замедлит глобальное потепление до 0,5°С в течение следующих трех десятилетий.

Агентство предлагает сократить ущерб, наносимый экосистеме метаном, вырабатывающимся в процессе добычи угля на шахтах, при работе фермерских хозяйств и газовых предприятий, а также при утилизации отходов на свалках.

Еще одной серьезной угрозой остается т.н. «черный углерод» - побочный продукт сжигания угля и биомассы. Для его нейтрализации, по мнению авторов исследования, необходимо устанавливать специальные фильтры на автомобили, работающие на дизельном топливе.

В NASA пришли к выводу, что изменения климата будут наиболее ощутимы в Азии и на Ближнем Востоке. Если удастся этот глобальный процесс переломить, это не только спасет экосистему, но и позволит увеличить урожайность сельскохозяйственных культур на 135 млн метрических тонн за сезон.

Проблемы общественного здравоохранения и нехватки продовольствия должны стать приоритетом политики большинства стран, считает ведущий исследователь Дрю Шинделл.

Тот факт, что предложенные меры поспособствуют смягчению последствий изменения климата, должен помочь мотивировать политиков применять их на практике цитирует его слова Good Clean Tech.

В 2010 г. был зафиксирован самый высокий уровень содержания парниковых газов в атмосфере за последние три столетия. Если эта тенденция продолжится, планета опустеет уже в 2050 г., считают некоторые ученые. Более трети парниковых газов, попадающих в атмосферу, - результат использования химических удобрений и мелиорации в сельском хозяйстве. А существующая практика расчистки земель под с/х угодья опустошит к 2050 г. территорию, по площади равную США. Сокращение количества деревьев означает, что парниковый эффект усилится в разы. Кроме того, исчезновение лесных массивов означает вымирание множества видов животных и насекомых.