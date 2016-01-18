У православной гимназии Нижнего Тагила появится пристрой с современным спортивным залом

Сейчас здесь получают образование 75 юных тагильчан: пока действует только начальное звено, но в перспективе учебное заведение станет 11-леткой. По словам директора Владимира Диденко, гимназия очень востребована – при поступлении на одно место по четыре кандидата.

После серьезного ремонта здание постройки 1939 года преобразилось, осталась одна проблема – нет нормальных условий для проведения уроков физической культуры. Гимназисты занимаются в небольшом зале, который по размерам чуть больше обычного учебного класса. Там установлен минимальный комплект спортивного оборудования. Тесно даже младшеклассникам, а ребятам постарше и вовсе негде будет развернуться. Зимой спасают оборудованный рядом корт и проложенная лыжня, но в другое время года альтернативы маленькому залу нет.

Над проектом нового спортсооружения работают специалисты Тагилгражданпроекта. Как рассказал Владимир Диденко, это будет отдельно стоящее здание, соединенное с основным корпусом теплым переходом. Большой мультиигровой зал, раздевалки и душевые возведут в соответствии со всеми современными требованиями и нормативами. Здесь можно будет проводить и соревнования по различным видам спорта.

Предполагается, что при бесперебойном финансировании зал построят уже в этом году. Скоро должен поступить первый транш.

На базе гимназии работают секции фигурного катания, хоккея, лыжных гонок и бальных танцев. В новом спортивном зале планируют открыть еще несколько. Мальчики смогут на более серьезном уровне заниматься русским рукопашным стилем, который изучают с первого класса, а также - освоить бокс и самбо. У девочек появится возможность записаться в кружки хореографии и гимнастики.