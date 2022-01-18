Более 50 тысяч звонков поступило за год от свердловчан по вопросам вывоза мусора

Службы регионального оператора по вывозу мусора приняли 51 тысячу звонков от жителей Свердловской области за 2021 год. Их количество, по сравнению с 2020 годом, уменьшилось на 4 тысячи.

Количество обращений по поводу организации контейнерных площадок снизилось в два раза в 2021 году. Однако на том же уровне остается число обращений по содержанию мест накопления, сообщили в пресс-службе компании «Рифей». Потребители, по словам регионального исполнительного директора Федора Потапова, понимают, что ответственность за организацию и чистоту площадок, несут по закону собственники земли, которыми являются управляющие компании или органы местного самоуправления. Однако в некоторых случаях вопросы уборки мусора решаются не оперативно и тогда жители идут к региональному оператору, отмечает Потапов. Мы берем на контроль такие случаи, уведомляем собственников о необходимости проведения уборки территории, и прошедший год показал, что в итоге это всегда дает положительный результат,рассказывает Федор Потапов. По данным диспетчеров в 2021 году в три раза меньше стало обращений по некорректным данным в квитанциям, что говорит об улучшении качества работы Регионального информационного центра, оформляющего платежные документы. Диспетчерская служба продолжает работать и в 2022 году. Ее телефон 8 (800-23) 4-02-43.

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