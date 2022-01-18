Помогавшему сутенерам «решить проблемы» полицейскому в Екатеринбурге вынесен приговор

Помогавшему сутенерам «решить проблемы» полицейскому в Екатеринбурге вынесен приговор
Помогавшему сутенерам «решить проблемы» полицейскому в Екатеринбурге вынесен приговор
Сегодня, 15:21ОбществоФото: 1MI
Бывший оперативник уголовного розыска по особо важным делам регионального ГУ МВД Павел Хамрин был признан виновным в мошенничестве, совершенном с использованием служебного положения.

Он приговорен к 2,6 годам колонии общего режима, пишет Е1 со ссылкой на пресс-службу Верх-Исетского районного суда.

Выплачивать деньги бывшему оперативнику не придется, так как не было заявлено гражданских исков и не предоставлены судебные издержки. Вину экс-полицейский так и не признал, но доказательств оказалось достаточно.

Потерпевшие рассказали, что мужчина служил в отделении по борьбе с мошенничеством отдела по преступлениям против собственности и параллельно помогал членам группировки братьев Колосовых «решить проблемы».

Например, в 2017 году члены банды подозревались в разбое. Тогда Хамрин вмешался, допросил потерпевшую и сменил квалификацию дела на «грабеж». Дело затянулось, а через два года было вынесено постановление об отказе. За это Хамрин якобы получил 300 тысяч рублей. В марте 2020 году лидеров банды задержали, а оперативник перевелся в отдел полиции № 1. В мае же потерпевшие на него написали заявление и припомнили данный эпизод.

Однако следователи считают, что действия майора на ходе дела не сказались, а факт мошенничества зафиксировали сотрудники УФСБ.

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