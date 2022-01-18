Помогавшему сутенерам «решить проблемы» полицейскому в Екатеринбурге вынесен приговор

Например, в 2017 году члены банды подозревались в разбое. Тогда Хамрин вмешался, допросил потерпевшую и сменил квалификацию дела на «грабеж». Дело затянулось, а через два года было вынесено постановление об отказе. За это Хамрин якобы получил 300 тысяч рублей. В марте 2020 году лидеров банды задержали, а оперативник перевелся в отдел полиции № 1. В мае же потерпевшие на него написали заявление и припомнили данный эпизод.