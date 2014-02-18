Новости
Аналитика
Обзоры
Карточки
Расследования
Интервью
Медиаланч
Мнения
В День всех влюбленных уральцы отправляли 55 тысяч валентинок в минуту
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
Вы нашли ошибку
Спасибо!
Сообщение отправлено.

В День всех влюбленных уральцы отправляли 55 тысяч валентинок в минуту

18 февраля 2014, 09:20ОбществоАнастасия
Читайте
также
Как не стать жертвой мошенников в Нижнем Тагиле
Фотоподборка: Нижний Тагил - зеркальный
Срединедельный культобзор: «Всё в шоколаде»