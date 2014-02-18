В День всех влюбленных уральцы отправляли 55 тысяч валентинок в минуту
Объем интернет-трафика абонентов «МегаФона» на Урале в главный праздник всех влюбленных на 16 миллионов мегабайт превысил среднестатистический показатель в будни.
Объем интернет-трафика абонентов «МегаФона» на Урале в главный праздник всех влюбленных на 16 миллионов мегабайт превысил среднестатистический показатель в будни.
Количество переданных данных через мобильный интернет оператора можно сравнить с отправкой 80 миллионов открыток-валентинок. Слова признания близким и любимым не заставили себя ждать благодаря высокой скорости мобильного интернета в 3G и 4G сетях «МегаФона рассказал директор по развитию бизнеса на массовом рынке Уральского филиала ОАО «МегаФон» Сергей Алферов.
Также в течение 14 февраля 2014 года уральские клиенты «МегаФона» проговорили 29 миллионов минут и отправили 154 тысячи SMS-сообщений.
Любви не подвластны даже самые дальние расстояния, об этом свидетельствует значительное количество звонков за пределы Урала – более 900 тысяч минут длились слова поздравления абонентам, живущим в других регионах России. Продолжительность звонков уральцев за рубеж превысила 17 тысяч минут.