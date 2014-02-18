В Женеве Audi покажет новое купе TT

Известно, что новинка построена на фольксвагеновской платформе MBQ. Гамма двигателей разнообразная: 1,8-литровый бензиновый двигатель TFSI мощностью 180 л.с., 2,0-литровый TFSI мощностью 200 или 300 лошадок, и 5-цилиндровый двигатель с турбонаддувом мощностью 380 л. с. для «горячей» модификации TT-RS.