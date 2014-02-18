В Женеве Audi покажет новое купе TT
18 февраля 2014, 08:50ОбществоРОман БОТов
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Дебют Audi TT третьего поколения состоится на Женевском автосалоне в начале марта. В облике новинки прослеживаются дизайнерские решения и суперкара R8, и показанного в Детройте, концепта Allroad Shooting Brake.
Известно, что новинка построена на фольксвагеновской платформе MBQ. Гамма двигателей разнообразная: 1,8-литровый бензиновый двигатель TFSI мощностью 180 л.с., 2,0-литровый TFSI мощностью 200 или 300 лошадок, и 5-цилиндровый двигатель с турбонаддувом мощностью 380 л. с. для «горячей» модификации TT-RS.
Дизайн интерьера нового купе TT немцы продемонстрировали еще месяц назад.
Подробной информации о технических особенностях купе пока нет.
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