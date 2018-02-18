Лжегазовик из Нижнего Тагила задержан за кражу денег у пенсионерки в Верхней Салде

Мужчина пришел к пожилой женщине ещё в августе 2017 года и представился ей работником газовой службы . Осмотрев плиту и газовый котёл, он приступил к оформлению документов. Вдруг лжегазовик пожаловался на головную боль и попросил пенсионерку дать ей таблетку. Пока женщина ходила в другую комнату, он вытащил из стола 22 тысячи рублей и папку с документами и банковскими картами. Пожилая женщина заметила пропажу только через некоторое время.

Задержанный рассказал полицейским, что ему 34 года, и ранее он работал таксистом. В Верхнюю Салду он привёз клиента. В какой-то момент он в окне частного дома увидел пожилую женщину и решил совершить преступление. Он признался, что его «бес попутал». Тем не менее, известно, что это не первое его преступление имущественного характера. Теперь вору грозит до пяти лет тюрьмы, передает «Наша газета».