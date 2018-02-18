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Лжегазовик из Нижнего Тагила задержан за кражу денег у пенсионерки в Верхней Салде
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Лжегазовик из Нижнего Тагила задержан за кражу денег у пенсионерки в Верхней Салде

18 февраля, 09:30Общество
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