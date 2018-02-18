Тагильские депутаты предложили разрешить установку заборов вокруг многоэтажек
Депутаты Нижнего Тагила накануне обсудили возможность установки заборов вокруг многоэтажных жилых домов. Было решено вынести инициативу на рассмотрение комиссии по местному самоуправлению.
Установка ограждений во дворах на федеральном уровне никак не регламентируется. Это можно сделать только на муниципальном уровне. В Нижнем Тагиле по правилам благоустройства запрещено ограждать территории дворов.
Депутаты считают, что жителям города хочется обезопасить детей, гуляющих во дворах, и сберечь от разрушения вандалами объекты, построенные во дворах.
На совещании комиссии по ЖКХ, на котором обсуждался этот вопрос, главный архитектор Константин Никкель заметил, что проекты детских и спортивных площадок выполняются комплексно, с расчётом на жителей нескольких домов. Следовательно, если установить забор с запирающейся калиткой, то это может нарушить интересы соседей. Поэтому им было предложено обсудить вопрос на сайте города.
Депутаты заметили, что решение об установке забора должны принимать собственники жилья, и его нужно будет согласовывать с Управлением архитектуры и градостроительства, сообщает газета «Тагильский рабочий».
© TagilCity.ru