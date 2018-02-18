Тагильские депутаты предложили разрешить установку заборов вокруг многоэтажек

Установка ограждений во дворах на федеральном уровне никак не регламентируется. Это можно сделать только на муниципальном уровне. В Нижнем Тагиле по правилам благоустройства запрещено ограждать территории дворов.

Депутаты считают, что жителям города хочется обезопасить детей, гуляющих во дворах, и сберечь от разрушения вандалами объекты, построенные во дворах.

На совещании комиссии по ЖКХ, на котором обсуждался этот вопрос, главный архитектор Константин Никкель заметил, что проекты детских и спортивных площадок выполняются комплексно, с расчётом на жителей нескольких домов. Следовательно, если установить забор с запирающейся калиткой, то это может нарушить интересы соседей. Поэтому им было предложено обсудить вопрос на сайте города.

Депутаты заметили, что решение об установке забора должны принимать собственники жилья, и его нужно будет согласовывать с Управлением архитектуры и градостроительства, сообщает газета «Тагильский рабочий».