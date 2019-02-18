Администрация Талицкого ГО обязана обеспечить жителей питьевой водой по решению суда

В городе находится 18 артезианских скважин, принадлежащих муниципалитету. В результате проведенной проверки было установлено, что питьевая вода не соответствует СанПиН.

В связи с нарушениями прокуратура в ноябре 2018 года подала в суд для обеспечения подачи питьевой воды надлежащего качества.