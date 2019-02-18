Администрация Талицкого ГО обязана обеспечить жителей питьевой водой по решению суда
Сегодня, 20:16ОбществоФото: pixabay.com
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В Талице 18 скважин с питьевой водой не соответствуют санитарным нормам. Суд обязал городские власти обеспечить жителей города водой надлежащего качества.
В городе находится 18 артезианских скважин, принадлежащих муниципалитету. В результате проведенной проверки было установлено, что питьевая вода не соответствует СанПиН.
В связи с нарушениями прокуратура в ноябре 2018 года подала в суд для обеспечения подачи питьевой воды надлежащего качества.
По решению суда муниципалитет обязан выполнить необходимые условия для обеспечения горожан питьевой водой до 1 июня 2020 года, сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.
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