Жители Нижнего Тагила могут проголосовать за проекты благоустройства на 2020 год
Сегодня, 13:08ОбществоФото: pixabay.com
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В Нижнем Тагиле началось голосование за проекты благоустройства на 2020 год. На суд тагильчан представлены 3 общественные территории.
Сюжеты: Нижний Тагил
Жителей Нижнего Тагила приглашают принять участие в голосовании за дизайн-проекты благоустройства трех общественных территорий, вышедших во второй тур голосования.
На суд тагильчан вынесены проекты благоустройства сквера Нижне-Выйского, расположенного на ул. Верхняя Черепанова, парка Победы на ГГМ и парка им. Бондина.
Победивший в голосовании проект будет реконструирован в первую очередь. Остальные два будут отремонтированы исходя из объемов областного финансирования.
Отдать голос за понравившийся проект можно на сайте администрации Нижнего Тагила.
Ключевую роль в выборе объектов для благоустройства играет активность тагильчан, заинтересованность каждого в позитивных изменениях, происходящих в городе,сообщил вице-мэр Вячеслав Горячкин.
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