Жители Нижнего Тагила могут проголосовать за проекты благоустройства на 2020 год

Жителей Нижнего Тагила приглашают принять участие в голосовании за дизайн-проекты благоустройства трех общественных территорий, вышедших во второй тур голосования.

На суд тагильчан вынесены проекты благоустройства сквера Нижне-Выйского, расположенного на ул. Верхняя Черепанова, парка Победы на ГГМ и парка им. Бондина.

Победивший в голосовании проект будет реконструирован в первую очередь. Остальные два будут отремонтированы исходя из объемов областного финансирования.

Отдать голос за понравившийся проект можно на сайте администрации Нижнего Тагила.