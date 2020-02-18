Двое тагильчан осуждены за незаконную постановку на учет более 15 тысяч мигрантов
18 февраля Тагилстроевский районный суд Нижнего Тагила вынес приговор двум местным жителям, которые организовали бизнес по незаконной постановке мигрантов на учет, сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.
В ходе судебного следствия установлено, что один из обвиняемых, мужчина 1956 года рождения, оборудовал в нежилом помещении на улице Индустриальной общежитие для временного или постоянного проживания мигрантов. Также он открыл несколько офисов по городу, где принимал документы от иностранцев и за денежное вознаграждение осуществлял их постановку на учет. В общей сложности за 2014–2019 годы на учет незаконно были поставлены более 15 тысяч мигрантов.
В 2018 году он привлек к своему незаконному бизнесу помощницу 1986 года рождения, которая ежемесячно получала 35 тысяч рублей от прибыли. При этом обвиняемые вели строгую финансовую отчетность, а также оплачивали коммунальные платежи и налоговые сборы.
Суд приговорил предпринимателя к восьми месяцам лишения свободы в исправительной колонии общего режима. Его помощница получила шесть месяцев условно с испытательным сроком в один год. Приговор в законную силу не вступил.