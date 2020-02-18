Двое тагильчан осуждены за незаконную постановку на учет более 15 тысяч мигрантов

В ходе судебного следствия установлено, что один из обвиняемых, мужчина 1956 года рождения, оборудовал в нежилом помещении на улице Индустриальной общежитие для временного или постоянного проживания мигрантов. Также он открыл несколько офисов по городу, где принимал документы от иностранцев и за денежное вознаграждение осуществлял их постановку на учет. В общей сложности за 2014–2019 годы на учет незаконно были поставлены более 15 тысяч мигрантов.