Имущество признанного банкротом тагильского ХК «Спутник» выставлено на продажу

Организатором торгов стал конкурсный управляющий ХК. При этом в сообщении говорится, что аукцион проводится в повторной форме.

На торги выставлены автобус IVECO Crossway 2008 года выпуска за четыре миллиона рублей, автобус Volkswagen Multivan 2006 года выпуска за 540 тысяч рублей и автобус MAN Lion’s Coach R07 2014 года выпуска за 10,35 миллиона рублей. Заявки от участников будут приниматься 24 марта, а итоги станут известны 30 марта в 12.00.

Напомним, процедура наблюдения банкротства ХК «Спутник» введена в декабре 2018 года, тогда же был назначен конкурсный управляющий. Общая сумма задолженности хоккейного клуба на конец 2019 года года составляла 36 миллионов рублей.

В ноябре 2019 года конкурсный управляющий обратился в Арбитражный суд с заявлением о привлечении к субсидиарной ответственности АО НПО «Уралвагонзавод», ООО «УВЗ-Медиа Сервис», ОД «Чистый город», членов правления клуба GR-директора УВЗ Андрея Палатова, PR-директора УВЗ Александра Бачурина, директора ХК «Спутник» Александра Балбашева и других. 22 ноября требования конкурсного управляющего были удовлетворены.

После этого на имущество и счета GR-директора «Уралвагонзавода», депутата гордумы Нижнего Тагила Андрея Палатова был наложен арест. Кроме того арестовали счета Александра Балбашева, Антона Алексеева, Александра Бачурина и спортклуба «Спутник».