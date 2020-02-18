«Кто-то вышел, а кто-то погиб». В Тагиле пройдёт лекция о запрещённом искусстве

Елена Устинова рассказала TagilCity.ru, что на выставке представлены работы семи авторов, которые так или иначе были подвергнуты запретам. Лекция будет вестись на примере работ данных художников.

Михаил Шемякин считается одним из русских импрессионистов, который одним из первых воспринял манеру и задачи первых импрессионистов. Но это направление было у нас не в чести в 30-е годы. Павел Голубятников — его также обвинили в формализме в 30-е годы и запретили преподавать и выставляться. Он просто остался без средств для существования,рассказывает Елена Устинова.

Также лектор рассказала, что под формализмом можно подразумевать модернизм — то, что мы сейчас называем формализмом раньше называлось модернизмом.

Ещё одним одним «запрещённым» автором Устинова называет Элия Белютина, однако отмечает, что это уже 60-е годы. По словам кандидата исторических наук, на выставке «30 лет московскому отделению союза художников СССР» работы Белютина были осмеяны. В высшем обществе ему говорили, что так писать нельзя: «что это за видение мира?».

Также Павел Басманов, который был в группе живописно-пластического реализма, где были объединены последователи Малевича. Из этой группы несколько человек были арестованы — кто-то вышел, а кто-то погиб в заключении. Всех их также обвинили в формализме и в недопустимости изображения действительности, как они это видели,добавляет сотрудница музея.

По словам Елены Устиновой, именно об этом и пойдёт речь: «что общество диктует художнику, и что из этого получается».