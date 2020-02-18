В Нижнем Тагиле готовы разместить восемь тысяч пострадавших от паводка

Об этом на заседании в администрации города рассказал начальник отдела гражданской защиты населения Андрей Мишин.

Кроме того, на заседании обсудили вопрос оснащения поселка Евстюниха системой оповещения, срабатывающей дистанционно с пульта ЕДДС. В части сельских населенных пунктах такая система уже есть. Глава города Владислав Пинаев поручил подготовить заявку для выделения средств на данную статью расходов из областного бюджета.

Специалисты «Водоканала-НТ», ВГОКа и ЕВРАЗ НТМК сообщили о проводимых мероприятиях по контролю за уровнем снежного покрова и воды в источниках. Главы районов отчитались о вывозе снега и очистке ливневых труб.

Оперативные дежурные ЕДДС с 25 марта перейдут на двухразовый мониторинг паводка. С 1 апреля эти данные ежедневно будут отправятся правительству области.