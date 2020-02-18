Заместитель главы Нижнего Тагила Егор Копысов попал в больницу с травмой
Сегодня, 17:29ОбществоФото: «Тагил-ТВ»
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Заместитель мэра Нижнего Тагила по городскому хозяйству и строительству Егор Копысов попал в больницу после травмы, полученной на горе Белой, сообщает АН «Между строк».
Сюжеты: Нижний Тагил
По информации издания, травму чиновник получил, когда катался на лыжах со своей семьей. После неудачного падения медики диагностировали у Копысова перелом ключицы.
Обязанности зама на время между собой распределили первый вице-мэр Вячеслав Горячкин и начальник управления горхозяйством администрации Андрей Лебедев.
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