Покупаем модную сумку 2014 в Интернет магазине

Сегодня, наверное, нет ни одной женщины, у которой в гардеробе не было хотя бы пары сумок. Это аксессуар, который служит показателем вкуса и успешности дамы. Стилисты дают такие рекомендации в отношении выбора этих изделий.

Не стоит подбирать сумку и обувь в одной цветовой гамме ко всему гардеробу. Сама по себе сумка может смело являться самостоятельной частью образа, то есть по цвету она может отличаться, например, от обуви. Самое главное правило – это сочетание стиля аксессуара и стиля одежды.

Как правило, в магазинах выбор моделей небольшой, а цены являются довольно высокими. Вот почему многие дамы желают купить сумку в интернет магазине. Здесь выбор очень велик, а цены на изделия вполне демократичны.

Какие модели представлены в виртуальных магазинах?

Сегодня дизайнеры акцентируют свое внимание на модели, которые впишутся в образ деловой, гламурной женщины. Очень удачным выбором могут стать изделия с жесткими и короткими ручками, которые имеют округлую форму. Многие стилисты предлагают носить сумку в руках. И это правильно, ведь аксессуар придает каждой женщине особенный шик. В новом сезоне дизайнеры попрощались с большими сумками а-ля «баул».

Хитом сезона являются трапециевидные модели. В такой аксессуар можно без проблем можно вместить большое количество документов, даже формата А4. Такая модель прекрасно подойдет для учебы, работы и прогулок.

Самым модным материалом для пошива сумок сезона 2014 является кожа змеи и крокодила. Этот топовый материал, смотрится достаточно богато и изысканно. Но не изменяет по-прежнему сегодняшней моде вечная классика жанра – лакированные и кожаные изделия.

В виртуальнах магазинах представлены модели, которые имеют разные виды и оттенки тигровой и леопардовой окраски. Еще в этом году дизайнеры предложили на суд модниц, и, по-видимому, не прогадали, модели в оранжевом, красном и кирпичном цвете. Популярными стали аксессуары приглушенно-желтого цвета и коричневого.

Именитые дизайнеры обуви представили в этом сезоне в широком диапазоне интересные детали – это карманы и ремешки, необычные швы и красивая отделка. В итоге эти все новомодные нововведения перекочевали и на сумки – в ассортименте виртуальных магазинах появились аксессуары в виде гитары, рыбки, фонарика и так далее.

Очень весомое место в новых коллекциях заняли меховые сумки, которые отличаются друг от друга по текстуре, цветовой гамме и форме. Особенно популярны сегодня сумки из яркого меха – персиковые, морковные, лимонные и кирпичные цвета. Такие изделия пользуются невероятной популярностью у нынешних модниц.

По материалам www.sumki.ru