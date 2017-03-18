Официальный сайт администрации Нижнего Тагила занял второе место по открытости

Результаты мониторинга за 2016 год показали, что официальный сайт администрации Нижнего Тагила занял второе место в рейтинге.

Это означает, что вся информация о работе администрации города максимально открыта и доступна тагильчанам. Жители города имеют полный доступ к информации о деятельности всех органов власти, и могут вести контроль за реализацией управленческих решений.