1 100 полицейских в Нижнем Тагиле следят за безопасностью во время выборов (ФОТО)
18 марта, 09:45Общество
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18 марта на голосовании за выборы президента РФ на избирательных участках Нижнего Тагила безопасность обеспечивают около 1 100 сотрудников полиции.
Сюжеты: Нижний Тагил
Охраной обеспечены 157 избирательных участков Нижнего Тагила. Ранее участки прошли соответствующие проверки. Во всех районах города прошли тренировки по предотвращению ЧС.
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