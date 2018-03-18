78 пациентов УрКЛРЦ Нижнего Тагила смогли проголосовать 18 марта (ФОТО)

Для того, чтобы маломобильные граждане, которые находятся в Уральском клиническом лечебно-реабилитационном центре Нижнего Тагила смогли отдать свой голос на выборах президента РФ, для них 18 марта было организовано голосование прямо в лечебном учреждении. 78 пациентов Уральского клинического лечебно-реабилитационного центра 18 марта смогли проголосовать, не выходя за пределы больницы.
У нас проголосовало уже 78 человек, был организован пост для членов центральной избирательной комиссии, поставлены переносные ящики и ширма. Также организовано голосование для лежачих пациентов, которые не могут передвигаться самостоятельно, -- рассказала главная медицинская сестра центра Наталья Алексеевна Лылова.
Член избирательной комиссии Плотицина Ирина Анатольевна пояснила, что для того, чтобы пациенты смогли проголосовать 18 марта им необходимо было заполнить специальное заявление. По данным заявлениям избирательная участковая комиссия осуществляет выезды к людям, которые физически не могут прийти на избирательные участки.
Пациентки центра поделились с журналистами мнением, почему нужно голосовать:
Я считаю, что это мой гражданский долг. Я всегда голосовала, с 18 лет. Даже когда находилась за границей. Я очень рада, что здесь организовали, так как мы неходячие - это лишняя нагрузка, но я очень благодарна, -- рассказала пациентка травматолого-ортопедического отделения.
Наблюдатели из Германии и Казахстана 18 марта посетили тагильские участки.