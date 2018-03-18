78 пациентов УрКЛРЦ Нижнего Тагила смогли проголосовать 18 марта (ФОТО)

Уральском клиническом лечебно-реабилитационном центре Нижнего Тагила смогли отдать свой голос на выборах президента РФ, для них 18 марта было организовано голосование прямо в лечебном учреждении.

Уральского клинического лечебно-реабилитационного центра 18 марта смогли проголосовать, не выходя за пределы больницы.





У нас проголосовало уже 78 человек, был организован пост для членов центральной избирательной комиссии, поставлены переносные ящики и ширма. Также организовано голосование для лежачих пациентов, которые не могут передвигаться самостоятельно, -- рассказала главная медицинская сестра центра Наталья Алексеевна Лылова.