Тагильчане 18 марта активно голосуют за благоустройство парков и скверов (ФОТО)

Утром 18 марта в Нижнем Тагиле началось голосование за парки и скверы, благоустройство которых пройдет в первую очередь. Во всех районах города тагильчане спешат отдать голоса за тот сквер или парк, который они хотели бы увидеть обновленными.

На участках, где организовано голосование, представлены проекты будущих территорий с подробным планом, фотографиями и схемами. Так, в Ленинском районе представлены проекты сквера «Пионерский» и парка «Народный» с яркими детскими площадками.

Для удобства организаторы разместили на стендах подробные инструкции с образцами, где наглядно показано, как оставить свой голос за выбранный парк или сквер.

Я думаю, для Тагила голосование за благоустройство территорий важно, как и для других городов РФ. Особенность в Тагиле есть: у нас достаточно много проблем накопилось с общественными территориями и дворами. Есть запрос от тагильчан на серьезные изменения. От того, как мы сегодня выскажемся, зависит то, сбудется или не сбудется план.

Очень большой проект по парку «Народный», очень знаковый проект по скверу «Пионерский» в Дзержинском районе. Мне также очень приятно, что благоустройство территории ТОСа в тройке голосования, -- сказал Глава города.