Житель Екатеринбурга получил 10 суток и лишился iPhone за долг по алиментам

Мужчина должен выплачивать ежемесячно по 5 тысяч рублей на содержание несовершеннолетнего ребенка. Однако свои обязанности отец не выполнял. После беседы с судебными приставами мужчина на некоторое время возобновил выплату алиментов, однако позже сообщил, что не желает выплачивать деньги на содержание ребенка. Тогда судебные приставы пришли к должнику домой, где изъяли вышеуказанное имущество. Помимо этого, неплательщик арестован на 10 суток, пишет Е1.