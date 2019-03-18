Житель Екатеринбурга получил 10 суток и лишился iPhone за долг по алиментам
Сегодня, 11:18ОбществоФото: 1Mediainvest.ru
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Житель Екатеринбурга арестован на 10 суток за долг по алиментам.
Сюжеты: Екатеринбург
Также у должника арестовано имущество - сотовый телефон марки iPhone 8, нательный крест из желтого металла, цепочка и кольцо.
Мужчина должен выплачивать ежемесячно по 5 тысяч рублей на содержание несовершеннолетнего ребенка. Однако свои обязанности отец не выполнял. После беседы с судебными приставами мужчина на некоторое время возобновил выплату алиментов, однако позже сообщил, что не желает выплачивать деньги на содержание ребенка. Тогда судебные приставы пришли к должнику домой, где изъяли вышеуказанное имущество. Помимо этого, неплательщик арестован на 10 суток, пишет Е1.
Теперь у него появится время вспомнить о своих родительских обязанностях,отметили в УФССП по Свердловской области.
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