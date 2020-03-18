«Русагротранс», «Мирогрупп ресурсы», ГК «Агрико» пустили поезд с пшеницей по СКЖД

Поезд длиной в 52 вагона отправился со станции Расшеватка Ставропольского края 11 марта. Общий объем доставляемой по Северо-Кавказской железной дороге пшеницы составил 3,8 тысячи тонн. Конечная точка маршрута - Новороссийский зерновой терминал.

По сообщению «Интерфакса», пшеница была доставлена в 2,5 раза быстрее, чем стандартным способом.

Как уточнили в «Русагротрансе», ранее отправка зерна на расстояния более 600 километров действовала только на Московской и Юго-Восточной железной дороге. На юге России подобным образом пшеница не выводилась, сообщает rostovgazeta.ru.

Всего на экспорт планируется отправить десять маршрутов. Объем груза составит 37 тысяч тонн.

Новый способ отправки заметно сократит сроки доставки и стоимость перевозки зерна. В таких странах, как США и Канада, подобным образом маршрутизируется около 80% зерноперевозок.

«Мирогрупп ресурсы», «Русагротранс» и РЖД планируют в дальнейшем расширять сеть подобных маршрутов на юге России. Это разгрузит автодороги, повысит безопасность перевозок и конкурентоспособность российского зерна.

ВТБ в последние годы провел полную консолидацию зерновых активов, а также инфраструктурных мощностей. Это позволит расширить маршрутизацию на большинство регионов.

ВТБ сегодня принадлежит 70% компании «Мирогрупп ресурсы» и 50% + 1 акция компании «Рустранскома». В последнюю группу входит «Русагротранс», основателям которого, Константину Синцову и Константину Засову, принадлежит 49% акций.

Синцов родился в Кемерове и окончил Кузбасский политехнический институт, а затем - РЭУ имени Плеханова (МВА). В 2001 году вместе с Засовым он занялся перевозками зерна. В 2013 году Синцов стал председателем Совета директоров «Русагротранс», а в 2015-м - «Рустранском». С 2012 по 2014 год он являлся членом Совета директоров «Рославльский ВРЗ», а затем стал гендиректором «Рустранскома». В 2015 году Синцов стал председателем Совета директоров «ЛП Транс». Кроме этого, он является совладельцем группы РТК.